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İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu

İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu
İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu

Isparta’da "Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla açılan böcek müzesinde yaklaşık 30 bin böcek türü sergileniyor. Cam fanuslar içinde kurutulmuş olarak muhafaza edilen böcekler, canlı böceklere karşı naftalinle korunuyor.

İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu - Tıkla İzle

"Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan Böcek Müzesi'nde yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor. Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan müze 2022 yılında kuruldu. Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin 100 familyasından bin 200 tür böceğin tanımlandığını belirterek tanımlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Rukiye Senem Ok

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