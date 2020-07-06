İnsanlık ölmedi dedirten hareket

Samsun Valiliği İl Göç İdaresi'nde çalışan güvenlik görevlisi Osman Poyraz, bu sabah 10.30 sıralarında masanın yanında bir el çantası tespit etti. Çantayı kamera önünde kontrol eden Poyraz, çantada 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL olduğunu gördü. Para ve çantayı kurumdaki idari işler müdürlüğüne teslim etti. Birkaç saat sonra İl Göç İdaresi'ne gelerek çantasını kaybettiğini söyleyen Irak uyruklu Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi (43), paralarının olduğu çantanın burada olduğunu öğrenince çok sevindi.

“Allah Türkiye'yi ve sizleri korusun”

Parasını bulup teslim eden yetkililere teşekkür eden Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi, “Paramı bulup bana verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu para bende emanetti. Bu paradan eminim ve saymayacağım. Emanetime sahip çıktığınız için çok mutluyum. Allah Türkiye'yi ve sizleri korusun. Biz bu ülkede yabancıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Olay anını anlatan güvenlik görevlisi Osman Poyraz ise “Kurum içerisinde kontrol yaparken, bir masanın yanında çanta tespit ettim. Çantayı diğer güvenlik arkadaşlar ile güvenlik kamerasının gördüğü açtık. Çantadan çıkan paraları kameranın görüş açısında saydık. Daha sonra çantayı paralarla birlikte idari işler müdürlüğümüze teslim ettik. Çantanın içerisinde 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL vardı. Çantasını kaybeden kadın buraya çok tedirgin bir şekilde geldi. ‘Paramı kaybettim, ne yapacağım' diye bayağı bir yakındı. Çantasını bulduğumuzu söyleyerek, kimlik tespiti sonrasında tutanak karşılığında parasını teslim ettik” diye konuştu.

Para dolu çantası kendisine verilen Iraklı Al Obaidi, paranın kendisinde emanet olduğunu ve bulunmasına çok sevindiğini ifade ederek, kurumdan ayrıldı.

Erdi Demür

