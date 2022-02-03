İnsanlık ölmemiş dedirten davranış

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışına maruz kalan Zorkun Yaylası'nda yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları sırasında zor durumda kalan vatandaşlarında imdadına yetişen ekipler bu defa bir yavru köpeğe el uzattı. Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içerisinde kalan yavru köpeği fark eden bir belediye personeli köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı. Kapalı bir alana getirdiği köpeği hayatta tutmaya çalışan personel yaktığı ateşle köpeği ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.

Selçuk Kaya

