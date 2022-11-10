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İnsanlık tarihine ışık tutacak kazıda önemli bulgular elde edildi

İnsanlık tarihine ışık tutacak kazıda önemli bulgular elde edildi
İnsanlık tarihine ışık tutacak kazıda önemli bulgular elde edildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen Üçhöyükte başlatılan kazı çalışmaları arkeoloji dünyasını daha önceden heyecanlandıran ‘Luvi’lerin tarihini daha fazla aydınlatacak. Kazılarda ilk bulgular ise Hititler’den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ederken, kazılarda elde edilen Üçhöyük’te tekstil üretimi, madencilik, kerestecilik, hayvancılık, dericilik, çömlekçilik gibi üretimlerin oldukça yoğun olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bolvadin Üçhöyük 2021 yılında başlatılan kurtarma kazısı devam ediyor. 50 hektarı aşan boyutuyla bütün Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı yerleşim yeri olduğu düşünülen, Üçhöyüğün üst kısımlarındaki yüksek tepelik alanlar “Yukarı Şehir”, kuzey, doğu ve güneye doğru uzanan alanlar ise “Aşağı Şehir” olarak isimlendiriliyor.

Son yıllarda yapılan filoloji (dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesi) çalışmalarında bu yerleşmenin M.Ö. 2350 yılı civarında Akad Krallığıyla ilgili yazılı belgelerde ismi geçen Puruşhanda ile aynı yer olması üzerinde duruluyor. Bu belgelerde ismi geçen kent ile Üçhöyüğün aynı yerler olduğu kanıtlanacak olursa yazılı belgelerde geçen en eski kentlerden birinin Bolvadin ilçesi olduğu ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kentin M.Ö. 2000 yılı civarında Anadolu'daki ticari organizasyonu yöneten önemli bir pazar yeri konumunda olduğu ve Puruşhanda kentinin 500-600 yıl kadar Anadolu'nun batısındaki en önemli beyliklerden birisi olduğu düşünülüyor.

Gökten Ceylan
 

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