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İnsansız kara aracı göreve hazır

İnsansız kara aracı göreve hazır
İnsansız kara aracı göreve hazır

Türk savunma sanayii bünyesinde 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında üç tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi.

İnsansız kara aracı göreve hazır - Tıkla İzle

İnsansız kara aracı mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş operasyonlarda kullanılabilecek. Kara aracının yüzde 60 eğim tırmanma kabiliyeti, 150/500 uzaktan kontrol mesafesi , menzef geçişi, merdiven çıkma, alternatif silah modülü, keşif, gözetleme modülü, sudan geçme gibi bir çok özelliği bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mehmet Kalay

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