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Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU?

Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU?
Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU?

Son dakika, Instagram, Facebook, WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. ınstagram, facebook çöktü mü? Türkiye genelinde yaşanan sorun vatandaşlar tarafından da hissedilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş erişim sorunun nedeni merak ediliyor. Peki, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Facebook, WhatsApp Erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU?

Son dakika, Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü?  Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde araştırma yapmaya başladı.  saat 15: 00 sıralarında meydana gelen sorun ne zaman düzelecek? 

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram çöktü mü? Instagram'a saat 15:00  itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun erişim yoğunluğundan olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizden öğrenebilirsiniz....

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