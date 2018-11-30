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İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU? | İnstagram'a Niye girmiyor

İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU? | İnstagram'a Niye girmiyor
İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU? | İnstagram'a Niye girmiyor

Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a ne oldu? Ünlü sosyal platform uygulaması İnstagram'a ara sıra girilemiyor. Kullanıcılar Instagram'a neden girilmiyor? sorularını sormaya başlıyor. Peki Instagram'a ne oldu?

İnstagram'a neden girilmiyor? İnstagrama NE OLDU? | İnstagram'a Niye girmiyor - Foto Galeri

Instagram'a neden girilmiyor? İnstagram'a ne oldu? Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar paylaşımları görüntülemekte zorlanıyor.

Instagrama neden girilmediğini öğrenmek için tıklayınız

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

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