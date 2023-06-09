Inter, dev finale hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın Manchester City ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan temsilcisi Inter, bu maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Simone Inzaghi antrenmanda önce futbolcuları ile orta sahada bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından orta yuvarlakta takım halinde top kapma çalışması yapan Interli futbolcular, dar alanda koşu ve çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın- Samet Yalçın

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