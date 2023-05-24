Inter üst üste 2. kez İtalya Kupası'nın sahibi



İtalya Kupası Finali'nde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ile Fiorentina, Olimpico Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mor menekşeler, mücadelenin 3. dakikasında Nicolas Gonzalez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, karşılaşmanın 29 ve 37. dakikalarında Arjantinli 25 yaşındaki yıldız Lautaro Martinez ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Bu sonuçla Inter, İtalya Kupası'nı üst üste 2. kez, toplamda ise 9 kez kazanmayı başardı.

Furkan Kayıkci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.