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Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi

Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi
Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşılaşacak olan Manchester City ile Inter akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi - Tıkla İzle

Bu sezon İstanbul'un ev sahipliğinde, 10 Haziran Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve Inter takımlarını taşıyan uçaklar akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Oyuncular uçaktan inip otobüslere geçti. İlk olarak Inter kafilesi taşıyan takım otobüsü akşam saat 20.00 sıralarında havalimanından ayrılırken, City kafilesini taşıyan takım otobüsü ise 21.00 civarında havaalanından ayrıldı.

Lokman Sarıkurt

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