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İnteraktif Çevre'de atama

İnteraktif Çevre'de atama
İnteraktif Çevre'de atama

Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının Danışmanlık Müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.

Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının Danışmanlık Müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.

Oğuzhan Akınç kimdir?
Kariyerine kamuda uzman yardımcısı olarak başlayan Akınç, tehlikeli atık ayrıştırma, endüstriyel atık yönetimi, proje denetimleri ile atık geri dönüşüm ve imha lisanslama konularında görev aldı. Ulusal Atık Yönetmeliği'nin koordinasyonu ve uygulamaya alınmasında aktif görev alan Akınç, en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Oğuzhan Akınç, İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

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