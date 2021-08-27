İnteraktif siteyle Kapalıçarşı'da parkur serüveni

Parkur dendiğinde akla ilk gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turundaki İstanbul ziyareti interaktif platforma taşındı. Parkur sporcusu Hazal Nehir ile Kapalıçarşı'da güzel bir maceraya imza atan Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı kullanıcılar belirleyecek.

Sporcuların bir sonraki adımını kullanıcılar belirleyebilecek

Verilen bilgiye göre, ‘Grand Maze' video projesi kapsamında hayata geçirilen interaktif siteyle Kapalıçarşı'yı Hazal Nehir ve Dominic Di Tomasso'nun gözünden keşfetmek mümkün oluyor. Siteye giren kullanıcılar, dünyaca ünlü sporcu Dominic'in ve Hazal Nehir'in bir sonraki adımını seçip, Kapalıçarşı'yı onlarla keşfedebiliyor. RedBull.com/grandmaze adresindeki interaktif deneyim, kullanıcılara Kapalıçarşı'da heyecanlı bir parkur serüveni yaşatıyor.