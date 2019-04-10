Interclean, İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı ziyarete açıldı

Fuar açılışında konuşan RAI Amsterdam Fuar Direktörü Rob den Hertog, gelecek günlere pozitif baktıklarını ve son birkaç yıldır Türkiye'yi merkez üssü olarak gördüklerini belirtti. Temizlik sektöründeki istihdam konusuna değinen TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular ise, “TESHİAD olarak öngörümüz, 1 buçuk milyondan fazla kişinin sektörde görev yaptığı, ticaret hacminin de 10 milyar avroya, yani 60 milyar Türk Lirasının üzerinde olduğu yönünde” dedi.

İnterclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı, İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuara, Sağlık Bakan Yardımcısı Tıp Profesörü Emine Alp Meşe, RAI Amsterdam Fuar Direktörü Rob den Hertog, Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) Başkanı Zafer Mumcular ile çok sayıda uluslararası ve yerli marka temsilcileri katıldı. Bu sene Türkiye'de ilk olarak hastane sağlığı ve hijyeni konusunun işlendiği fuarda, 40 ülkeden 150 marka yerlerini aldı. Alanında profesyonel uzmanların bulunduğu fuarda, temizlik ve hijyen konularında konferanslar verildi. Ayrıca hastane odası demoları ile katılımcılara hastane temizliği ve hastane hijyeninin nasıl olması gerektiği noktasında önemli bilgiler aktaracak olan fuar, 12 Nisan gününe kadar İstanbul Kongre Merkezinde devam edecek.

“Fuarımıza yaklaşık 150 marka katılıyor"

Türkiye'de ilk defa hastane sağlığı ve hijyeni konusunu fuarda işlediklerini dile getiren Interclean İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Fuarımız tamamen endüstriyel temizliğe yönelik olup sadece fuar niteliğinde değil aynı zamanda konferans niteliğindedir. Bu sene ilk defa hastane sağlığı, hastane hijyeni üzerine Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın da kapsandığı konferans programına dahil olduk. Konferans programımızda uluslararası konuşmacılarımız, sektöründe uzman profesörler olacak. Aynı zamanda hastane odası temizliği gibi demolar ile hastane odasının nasıl olması gerektiği konusunda da küçük seminerlerimiz olacak. Fuarımıza yaklaşık 150 marka katılımı var” diye konuştu.

"Avrupa, ve Amerika'da hastaneye yatan her yüz kişiden 5'inin hastane enfeksiyonuna yakalandığına yönelik istatistikler var”

Hastane enfeksiyonuna ilişkin konuşan TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, “Endüstriyel temizlik sektörü Türkiye'de son 35 yıldır gelişen bir sektör. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa pazarlarının yaklaşık yüzde 90'ının bu sektöre doyum oranına ulaştığını söyleyebiliriz. Sürekli gelişen bir ülke Türkiye mega projeler, inşaat yatırımları özellikle son dönemde ( PPP) olarak tanımladığımız şehir hastaneleri projeleri, sektörü dinamik bir şekilde büyütmekte. Şu andaki tahminimiz, öngörümüz; TESHİAD olarak 1 buçuk milyondan fazla kişinin sektörde görev yaptığı ticaret hacminin de 10 milyar avroya, yani 60 milyar Türk Lirasının üzerinde olduğu yönünde. 2019 yılı içinde öngörümüz 1 yıl önceye oranla biraz düşük olsa da yine gelişeceği yönünde. Avrupa ve Amerika'da hastaneye yatan her yüz kişiden 5'inin hastane enfeksiyonuna yakalandığına yönelik istatistikler var ama, Türkiye'de maalesef net bir rakam bulmamız mümkün değil. Bu anlamda Avrupa'dan hastane hijyeni başarısı olarak çok da geri olmadığımızı düşünüyorum” dedi.

Tunacan Atalay