İnternet alışkanlıklarındaki değişim yerli sosyal soru cevap platformunu doğurdu

Internet Live Stats ve Statcounter verilerine göre, arama motorları üzerinden dünya genelinde her saniye yaklaşık 71 bin, her saat 255 milyon olmak üzere, günde 6 milyardan fazla arama yapılıyor. 2012 yılında dünya çapında yaklaşık 1,5 trilyon arama yapılırken, 2018 yılının ilk 10 ayında bu rakam 2 trilyonu aştı. Türkiye'de ise her ay yaklaşık 900 milyon sorunun cevabı için arama motorlarına başvuruluyor. Arama sayısındaki artış ve internet alışkanlıklarındaki değişim, yeni girişimler için de fırsat oluşturuyor. Son dönemde dünyada popülerlik kazanan Quora gibi soru-cevap platformlarına alternatif bir girişim olan sosyal soru cevap platformu ahmetesor.com Türkiye'de doğdu. Platform, reklam gelirlerini soru cevaplayanlarla paylaşarak hiçbir sorunun cevapsız kalmamasını hedefliyor.

Aramaların yüzde 20'si yeni

Verilere göre; Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da aranan soruların yaklaşık yüzde 20'si daha önce hiç aratılmayan sorgulardan oluşuyor. Bu durum, arama motorlarının bir süre sonra yetersiz kalmasına neden olurken; bu gerçekten hareketle, her konuda soru sorulabilen sosyal bir platform olarak kurulan ahmetesor.com, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC ve Türki Cumhuriyetlerden büyük ilgi görüyor. Kısa sürede 40 bin üyeye ulaşan sisteme kayıtlı 400 bin soru ve 3 milyon cevap bulunuyor. Platforma her gün yaklaşık 5 bin yeni soru eklenirken, her soru ortalama 5 üye tarafından cevaplanıyor.

İngilizce sosyal soru cevap platformu yolda

2019 yılının sonuna kadar 500 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten ahmetesor.com kurucusu Ahmet Kara, "Platformun İngilizce versiyonu için çalışmalara başladık. İngilizce soru ve cevap platformu projemiz için ABD merkezli Knowledge Alliance şirketi ile anlaşma yaptık. Projeyi birlikte yürüteceğiz. Ocak 2019'da İngilizce sosyal soru cevap platformunu hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Kullanıcıların soruları cevaplarken gelir elde ettiklerini belirten Kara, "Platformda kayıtlı kullanıcı sayısı düzenli olarak artıyor ancak bundan daha önemlisi kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin kalitesini koruyabilmek. Bu nedenle reklam gelirlerimizin bir kısmını kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Kullanıcıların elde ettikleri geliri yardım kuruluşlarına bağış yapmalarını da teşvik ediyoruz, ancak dilerlerse bireysel olarak da kullanabiliyorlar".