İnternet alışverişlerinde mobilya ve dekorasyon ürünleri yüzde 95 arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılı ilk altı ayına ait e-ticaret veriler açıklandı. Paylaşılan detaylı raporda, Türkiye'de e-ticaretin büyümesine dair genel ve sektörel pek çok istatistik yer aldı. Raporda öne çıkan sektörlerden biri de mobilya ve dekorasyon sektörü oldu. Mobilya ve ev tekstilini de barındıran ev-bahçe ürünleri önceki yılın aynı dönemine göre internet alışverişlerinde yüzde 95 oranında artarak 2,1 milyar liraya ulaştı.

En çok ev dekorasyonunda taksit yapılıyor

Sektör bazında taksitli işlemlerin toplam oranına bakıldığında, ev mobilya ve dekorasyon ürünleri alışverişlerinde yüzde 68 oranında taksit yapıldığı görüldü. Yüzde 45 ile beyaz eşya ikinci sırada yer alırken, yüzde 32 ile giyim üçüncü sırada yer aldı. Tüm internet alışverişlerinde ise taksitli ödemeler toplam ödemelerin yüzde 26'sını oluşturdu.

Trend Mobilya Kurucu Ortağı Murat Erat, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''Online mobilya alışverişinde tüketiciler daha hızlı karar veriyor''

Google tarafından hazırlanan ‘Mobilya Satın Alımında Dijitalin Rolü' raporundan veriler paylaşan Murat Erat, "Mobilya alışverişini online olarak yapan tüketiciler, mağazalardan alışveriş yapan tüketicilere oranla daha hızlı satın alma kararı veriyor. Yalnızca ürün temininde sağladığı kolaylıklarla değil fiyat karşılaştırma, marka sorgulama ve tüketici deneyimlerini görüntüleme gibi detaylı araştırma imkanlarıyla da mobilya alışverişlerinde online mağazalar tercih ediliyor. Özellikle modern mobilyalara yönelim gençlerin de etkisiyle arttı. İnternetten yapılan mobilya araştırmalarının yüzde 63'ü bir hafta içinde satın almayla sonuçlanırken, aynı gün satın alma kararı veren tüketici sayısı yüzde 53'e ulaşıyor'' ifadelerini kullandı.

''Avrupa mobilya pazarında yıl sonunda gelirin yüzde 9'u online alışverişten olacak''

Yılın ilk yarısında e-ticaret hacminin 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını hatırlatan Erat, “Dünya genelinde her yıl 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini online olarak yapıyor. Avrupa mobilya pazarında 2020 yılının sonunda toplam gelirin yüzde 9'unun online satış kanallarından elde edilmesi bekleniyor. ‘Ev mobilya ve dekorasyonu' gibi ürün gruplarına yönelik internetten yapılan aramalar son yıllarda yüzde 100'ün üzerinde arttı. Şartlar da mobilya sektörünün dijital mecralarda büyüyeceğini gösteriyor'' şeklinde konuştu.

''Modern mobilya tercihlerinin katkısıyla online mobilya satışları ikiye katlanacak''

Salgınla birlikte uzaktan çalışanlar ve evde sosyal izolasyon tedbirlerine uyan pek çok insanın yaşam alanlarında geçirdiği sürenin artmasıyla dekoratif yenilikler yaptığını da hatırlatan Erat, "Pandemi döneminde dekorasyon ve bahçe ürünleri haricinde yalnızca online mobilya sektörü satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artış gösterdi. Minimal ve sade tasarıma sahip modern mobilyaların yaşam alanlarının dekorasyonunda daha çok tercih edildiğiniz görüyoruz. Özellikle e-ticaretin içine doğan genç kuşağın modern mobilya beğenisinin de katkısıyla yıl sonuna kadar Türkiye'deki online mobilya alışverişlerinin 2019'a göre 2 katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi.