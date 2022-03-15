İnternet kafedeki klavye ve fareyi böyle çaldılar

Olay, 9 Mart Cumartesi günü Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 çocuk, sabah saatlerinde internet kafeye oyun oynamaya geldi. İki şüpheli önce oyun oynadı. Bir süre sonra şahıslardan biri klavyeyi çıkararak montunun içine koyup, kafeden uzaklaştı. Daha sonra diğer şüpheli de bilgisayara takılı fareyi çıkardı. Çocuk hırsız, fareyi cebine koyduktan sonra kaçarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anını anlatan kafenin sahibi Mesut Aktaş, “Cumartesi günü açtıktan sonra çocuk yaşlarında iki kişi geldi. Bilgisayarı açtım, alt kata indiler. Ben o sırada temizlik yapıyordum. 15 dakika sonra çocuklardan biri, ‘annem çağırıyor' deyip uzaklaştı. Montunun içi şişikti, ama çok dikkat etmedim. Şikâyetçi olduk” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu- Tuncay Pehlivan

