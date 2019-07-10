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İnternet şifresini veren kadını dolandıran sanığa 5 yıl hapis

İnternet şifresini veren kadını dolandıran sanığa 5 yıl hapis
İnternet şifresini veren kadını dolandıran sanığa 5 yıl hapis

Kayseri’de kendisini banka çalışanı gidip tanıtarak bir kadının internet bankacılığı şifresini isteyip 3 bin TL dolandıran sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.B., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi'nden hazır edilirken, mağdur kadın N.G. ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mağduru cep telefonu ile arayarak banka çalışanı olduğunu söylediği, mağdur kadından internet bankacılığında kullandığı şifreyi istediği ve kadının hesabından 3 bin 500 TL havale çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan N.B. olayla uzaktan yakından alakası olmadığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.B.'ye ' bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.  

Şeref Kahraman

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