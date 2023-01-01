İnternet üzerinden yedek otomotiv parça dolandırıcılığı yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden piyasa fiyatlarının altında yedek parça satışıyla dolandırıcılık yapan T.Ç. isimli şahıs, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli şahsın, internet sitelerinde düşük fiyatlara otomotiv yedek parçasına dair sahte ilanlar yüklediği öğrenildi. Müştekilerle GSM üzerinden görüşme gerçekleştiren T.Ç.'nin sahte faturalar düzenlediği ortaya çıktı. Öte yandan 14 ayrı aranma kaydı olan şüpheli T.Ç., Kocaeli'de yakalanıp emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. T.Ç.'nin adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

Cihat Polat

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