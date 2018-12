İnternetsiz köyde öğrencilerin derdi büyük

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hisar Mahalllesi'nde yaşayan vatandaşlar telefonlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek zaman zaman zorlu şartlara rağmen köye hakim tepeye ya da minareye çıkmak zorunda kalıyor. Köyde yaşayan öğrenciler ise, eğitim gördükleri ilçe okulundaki öğretmenlerinin verdiği internet ya da araştırma ödevlerini yamadıklarını ve sosyal medya hesabı kıllanmak istediklerini söylüyor.

“Sosyal medya kullanmak istiyorum”

Köyde internet ve telefonun çekmediğini ifade eden Mustafa Öztekin, internet olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, kızının da internetten yapılması gereken ödevlerini yapamadığını söyledi. İlçede eğitim gören lise öğrencisi Nadire İrem Öztekin ise, verilen ödevleri köyde internet ve kütüphane olmadığı için yapamadığını, sosyal medya hesabı da kullanmak istediğini kaydetti.

“Ödevlerim için her gün minareye çıkamam”

Köydeki bazı gençlerin internet kullanmak içi minareye çıktığını ancak kendisinin ödevlerinin yapmak için her gün minareye çıkamayacağını aktaran Öztekin, “İnternetin en azından bir yerlerde çekmesi çok iyi olurdu ödevlerimizi falan yapmak için. Sosyal medya hesabı kullanmıyorum ama kullanmak isterim. Burada oturduğumuz sürece bunları yapmak çok zor. Telefon sadece tepede çekiyor, oraya da çıkma şansım yok. Gidebileceğimiz belli noktalarda çekse en azından, oraya gider kullanırız. Minareye çıksam, her gün oraya nasıl çıkayım ödev yapmak için. Köydeki genç erkekler çıkıyor ama tehlikeli bir durum, minare zaten eski. Başımıza bir şey gelse sorumlu olacak birisi de yok” dedi.

“Acil durumlarda da sıkıntı yaşıyoruz”

Televizyon ve telefonun çekmesini istediklerini aktaran Mustafa Yaylalı ise “Televizyon ve telefon uzağı yakın ediyor. Bunların olduğu yerde her şey şenlik oluyor. Her şeyi internetten öğrenebiliyorsun, hasta olduğunda internetten randevu alabiliyorsun. Böyle zor oluyor., hastamız olduğunda 112'yi zor arıyoruz" diye konuştu.

Ali İbileme