İnternette alışveriş yaparken dolandırılmayın



İnternet üzerinden alışveriş yapmadan önce dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çeken Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, “Evden çıkıp market, mağaza gezmektense, online market veya mağazalardan tek tıkla siparişi vermeyi tercih etmeye başladık. Bunca kolaylık ve tercih, akıllara online alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz sorusunu getiriyor. İhtiyacımız doğrultusunda her türlü ürünü internette bulabileceğimiz platformlar, alışverişlerinizi güvenli ve konforlu yapabilmeniz için çeşitli önlemler almaktadır. Ancak bu sistemi kötüye kullanmak isteyen kişiler tarafından oluşturulan siteler veya sahte hesaplar ile dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için hepimizin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır” dedi.

“Güvenli https bağlantısı ve ssl sertifikası olması sitede yapılacak işlemleri daha güvenli hale getirir” diyen Mehmet Aydın “Alışveriş yapılacak site veya uygulama üyeliği için verilecek kişisel verilerin bu alışveriş sırasında korunduğundan ve farklı platformlara paylaşılmadığından emin olmalıyız. Sitede kullanıcı sayısı fazla, müşteri hizmetleri desteği ve iletişim bilgileri olan web siteleri, az bilinen ismi duyulmamış sitelere oranla daha güvenilirdir. Alışveriş yapmadan önce endişe duyduğunuz siteler için, internette yer alan kullanıcı yorumları ve forum sitelerine göz atabilirsiniz. İnternet alışverişleri için özel geliştirilen 3D güvenli ödeme sistemini kullanan siteleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ali Yıldız



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