İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor

Kilimli ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, odun ateşi tutkusu nedeniyle yeni bir şeyler öğrenmek için internette gezinmeye başladı. Japonların geliştirdiği kamp sobasını fark eden Yavuzarslan, sobanın birebir aynısını yapmayı başardı.

Odunla yaktığı mini sobanın kullanışlı olduğunu gören çevresi ise Yavuzarslan'a adeta sipariş yağdırdı. Sobanın prototipini yapmayı başaran Yavuzarslan, siparişler nedeniyle üretime geçmeye başlayacağını aktardı. Yavuzarslan, "İnternette gezinirken Japonlar yapmış. Gördüm, ilgimi çekti. Ben de yapmayı başardım. Yaptıktan sonra da herkes sipariş vermeye başladı. Yavaş yavaş imalatını yapacağım. Türkiye'de şu an yapanı görmedim. Ama yavaş yavaş gelir. Pikniğe, denize gidenler için semaver gibi. Bu onlardan daha masrafsız. Çevreye de çok fazla duman yaymıyor. Biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Çay demlenebilir, yemek yapılabilir. Tüpe gerek kalmayacak. Kibrit, kağıt ve oduna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Ahmet Bilal Hamzaçebi - Sertaç Özdemir