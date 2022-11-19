İnternetten 72 bin TL'ye bilgisayar aldı, parasını vermeden kargo şirketinden çaldı

Olay, Sarıyer'deki bir kargo şirketinde yaşandı. 3 Kasım 2022 tarihinde, kargo şirketine giren 2 şüpheli 72 bin TL değerindeki bilgisayarı kargocudan alıp çıktı. Edinilen bilgilere göre müşteki A.M. C.(39) internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı. Anlaşmaya göre müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ancak şüpheli şahıslar ise kargo şirketine girip bilgisayarı parasını vermeden çaldılar. Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti. Kimliği tespit edilen Müveyran Ş. (22) ve Diyar Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

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