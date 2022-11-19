İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnternetten 72 bin TL'ye bilgisayar aldı, parasını vermeden kargo şirketinden çaldı

İnternetten 72 bin TL'ye bilgisayar aldı, parasını vermeden kargo şirketinden çaldı
İnternetten 72 bin TL'ye bilgisayar aldı, parasını vermeden kargo şirketinden çaldı

Sarıyer'de internet üzerinden 72 bin TL’ye bilgisayar satın alan şüpheli, bilgisayarı satın aldığı kişiyle kargo geldikten sonra parasını vereceği konusunda anlaştı. Şüpheli daha sonra Sarıyer’de bilgisayarın geldiği kargo şirketine girdi ve bilgisayarı alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İnternetten 72 bin TL’ye bilgisayar aldı, parasını vermeden kargo şirketinden çaldı - Tıkla İzle

Olay, Sarıyer'deki bir kargo şirketinde yaşandı. 3 Kasım 2022 tarihinde, kargo şirketine giren 2 şüpheli 72 bin TL değerindeki bilgisayarı kargocudan alıp çıktı. Edinilen bilgilere göre müşteki A.M. C.(39) internet üzerinden 72 bin TL değerindeki bilgisayarını satmak için şüpheli şahıslar ile anlaştı. Anlaşmaya göre müşteki, bilgisayarı kargo ile yolladı ancak şüpheli şahıslar ise kargo şirketine girip bilgisayarı parasını vermeden çaldılar. Şüpheli şahısların bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şahısların kimliğini görüntülerden tespit etti. Kimliği tespit edilen Müveyran Ş. (22) ve Diyar Ö.(21) yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.