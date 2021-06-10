İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.(46) internetten ulaştığı bir oto kiralama firmasından 1 ay süreyle araç kiralamak için anlaşarak verilen hesap numarasına 2 bin 750 lira para yatırıp aracı teslim almak için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gitti.

Verilen tarih ve saatte aracın getirilmemesi üzerine O.Ç. irtibat kurduğu telefon numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

