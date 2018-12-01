İnternetten kartlı ödemeler 1 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Kasım 2018 tarihi kartlı ödeme verilerini açıkladı. Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de “Süper Cuma”, “Şahane Cuma”, “Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Özellikle Türkiye'de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bugünü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi. BKM'nin açıkladığı verilere göre, 23 Kasım Cuma günü 3,4 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 38 artış görüldü.

