İnternetten otel satışlarına yakın markaj

Mağduriyetlerin önüne geçmek için online tanıtım, reklam, rezervasyon ve satışlarda denetimleri artırdıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevzuat değişikliği ile ilgili önümüzdeki dönemde adımlar atılacağını söyledi. Ersoy, bu tür yollara tenezzül edenlerin cezalandırıldığını belirterek “Bakanlığımızdan şikâyet geldiğinde ilk etapta ön inceleme yapılıyor. Gerek görüldüğü takdirde şikâyete konu tesis bakanlığımız kontrolörleri tarafından yerinde denetleniyor. Kusurlu bulunan tesisler hakkında Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanıyor ve sonucundan şikâyetçilere de bilgi veriliyor” dedi.



Türkiye Gazetesi