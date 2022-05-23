İnternetten sahte kiralık ev ilanı ile yabancıları dolandıran 2 kişi yakalandı

Antalya genelinde farklı tarihlerde çeşitli internet sitelerinde kiralık ev ilanı ile özellikle yabancı uyruklu şahısların kapora veya kira bedeli alıp dolandırılması olayları ile alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.B ve O.B isimli zanlılar bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların yabancı uyruklu bir şahıstan bin TL kaparo aldıkları, yine yabancı uyruklu bir şahıstan 9 bin TL kira bedeli alarak dolandırdıkları tespit edildi. Çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan K.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi.