İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti

İstanbul'da cinayetten yağmaya kadar çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral’ı Türkiye’ye iade etti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, söz konusu organize suç örgüt tarafından 19 Temmuz 2016'da Etiler'de V.H., T.G. ile Y.O. adlı kişilerin öldürüldüğü saldırının failleri arasında gösterilerek hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranan çıkar amaçlı organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak gözaltına alındığı ve İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

O tarihte işlenen cinayetin şüphelileri arasında olduğu ifade edilen C.S. de bu yılın Nisan ayında aynı ülkede İnterpol tarafından yakalanarak Türk polisine teslim edilmişti.


Kuzey Makedonya'da yakalanan suç örgütü lideri Zafer Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün hemen adli makamlara sevk edildi. Suç örgütü liderinin çok sayıda suçun azmettiricisi olduğu ileri sürülüyor.

Sadık Kahraman
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.