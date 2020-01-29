Interpol polisi Türkiye' de eğitilecek

Olay yerine giden ve olay yeri inceleme uzmanı olmayan polislerinin doğru inceleme yapmaları adına İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde başlatılan "Adli Tıp ve Kriminalistik" eğitimi dünyaya açılıyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin İnterpol ile yaptığı işbirliği bu alanda bir “ilk” olurken, bu kapsamda ilk olarak 300 Türk polisine eğitim verildi. Türk polisinin eğitimi sonrasında üniversite ile İnterpol arasında akretitasyon çalışmaları gerçekleştirildi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Interpol'e üye 194 ülkenin polislerine eğitim vermeye hak kazandı.

Eğitim paketinin içeriği üniversitede yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu ve öğretim üyeleri katıldı.

“Dünyada kabul görmek çok önemli”

Basın toplantısında konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Yaşadığımız dünyada devleti kurumlar temsil ediyor. Kurumlarınız başarılıysa başarılısınızdır. Bu anlamda akreditasyon çok önemlidir. Dünyada kabul görmek çok önemlidir. Bu alanda birçok yanıyla fazlamız olduğu gibi eksik yönlerimiz de bulunmaktadır. Yapılacak çalışmalar arasında eğitimin önemi yüksek. Biz de meslektaşlarımızın bu konu da önünü açıyoruz “dedi.

“Sonucun doğru olması için başlangıcın hatasız olması lazım”

İnterpol polislerine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde eğitim verilecek olmasının dünyaya örnek bir çalışma olacağını ifade eden Çalışkan, “Olay yerini doğru incelemezsek sonuç da yanlış olur. Başlangıç hatasız yapıldığında hakimlerimizin, savcılarımızın işleri de kolaylaşıyor. Nitekim biz bu işte çok iyiyiz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde olay yerimiz mercek altına alındı ve biz incelememizi sıfır hatayla tamamladık. Biz Facebook'daki bir parmak izinden olayı çözdük ve suçluyu bulduk. O nedenle olay yeri incelemesinin doğru yapılması çok önemli. Bu eğitimin de dünya polislerine Türkiye'de verilmesi çok gurur verici. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

300 emniyet personeline eğitim verildi

Eğitim programının, 48 saatlik bir sertifika programı olması fikriyle ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “İlk olarak ulusal, sonrasında ise uluslararası bir çalışma yapmak istedik. Bizim için büyük bir heyecan. Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz. Çok hayırlı sonuçlar elde edeceğimize eminiz” şeklinde konuştu.

Adli Tıp'ın püf noktaları polise öğretilecek

Akademiyle polis işbirliği için önemli bir adım attıklarını kaydeden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, “Birçok alanda gelişmeleri akademiye kazandırıyoruz fakat polise ulaştıramıyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar şirketler üzerinde polise aktarılıyor. Biz bu ilişkiyi doğrudan kurmak adına bu işe girdik. Biz adli tıpta insanı ve teknolojiyi çok iyi biliyoruz. Olay yerinde polisin yapacağı hataları da çok iyi biliyoruz. Biz bildiğimiz tüm püf noktalarını onlara aktaracağız" dedi.

Eğitime ilk olarak 25'er kişilik ekiplerle toplamda 300 Türk polisine vererek başladıklarını belirten Kalfoğlu, “Verdiğimiz eğitimler sonucunda çok olumlu geri bildirimler aldık. 600 kişi de sırada bekliyor. Ancak biz yaptığımız işi yeterli bulmadık ve dünyaya açılmak istedik. Interpol'ün bu konuyla ilgili küresel akademisi var ve çok az kişiye eğitim verilmiş. Biz de bu alanda dünya polislerine eğitim vermek için talip olduk. Hedef kitleleriz olay yeri uzmanı olmayan polislerdir” dedi.

Türk hocalar Interpol eğitmeni oldu

Interpol'e başvuru sürecini anlatan Kalfoğlu şöyle devam etti:, "Başvurumuzu yaptıktan 7 ay sonra kabul aldık. Üniversite olarak bizi değerlendirdiler ve eğitim paketimizi incelediler. Sonunda bizi denetlemeye geldiler. 3 gün denetlediler. Derslerimize girdiler ve üniversitemizi ‘Interpol eğitmeni' olarak akredite ettiler. Eğitmenlerimiz Interpol hocası oldu. Dünyada bu alanda Interpol tarafından akredite edilen başka bir programı yok. Dünyada birinciyiz. Dolayısıyla bu konuda çok gururluyuz. Bu eğitim paketini Türk polisine vermeye devam edeceğiz. Dünyada da çalışmalarımıza başladık " diye konuştu.

Eğitim nasıl olacak?

Eğitim paketinin içeriğini de anlatan Kalfoğlu, "Vereceğimiz eğitimlerde olay yerine giden ve olay yeri inceleme uzmanı olmayan bir polisin olay yerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini öğreteceğiz. Kan izinden, sigara izmaritine ve ısırılmış bir elmaya kadar olay yerinde bulunan tüm deliller çok önemli. Biz olay yerinde polisin yapmaması gerekenleri ve neyi ne için yapmaması gerektiğini anlatacağız. Derslerimiz İngilizce olacak” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da katılımıyla uygulamalı olay yeri inceleme çalışması yapıldı.

SEMA FİSON