İnterpol tarafından 'Çalıntı' kaydı ile araması bulunan lüks otomobilleri yurda sokan şebekeye operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, on gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yurt dışından ülkeye sokulan ve birçoğunda “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından araması bulunan lüks otomobillerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yollarla çeşitli marka ve modelde lüks otomobil sokan çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı. ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen çeşitli marka ve modelde 19 lüks araç ele geçirildi.

Kaçak araçları, sahte belgelerle tescilleyen 21 şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Usulsüz işlem yapılarak kaçak tescil edilen 19 lüks araca el konulurken, çete üyelerinin bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde kolayca kurtuldukları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman

