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Interpol'den Covid-19 aşılarına ilişkin açıklama

Interpol'den Covid-19 aşılarına ilişkin açıklama
Interpol'den Covid-19 aşılarına ilişkin açıklama

Interpol, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği uyarısında bulundu.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Komisyonu Interpol, son dönemde gelişme kaydedilen korona virüs aşılarına karşı uyarda bulundu. Interpol tarafından yapılan açıklamada, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği kaydedildi. Interpol üyesi 194 ülkeye konuya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, suç şebekelerinin fiziksel ve online aşı satışı yapabilme ihtimaline yönelik hazırlıkları yapmaları gerektiği vurgulandı.

Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock konuya ilişkin açıklamasında, “Ülkelerde aşı uygulanmasına hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı planlıyor. Suç şebekeleri, aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı hedef alabilir. Bu da halkın sağlığını, hayatını onların hayatı için önemli ölçüde risk oluşturabilir” dedi.

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