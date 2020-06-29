İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Interpol'den İran'ın Trump talebine ret

Interpol'den İran'ın Trump talebine ret
Interpol'den İran'ın Trump talebine ret

İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi.

İran, geçtiğimiz aylarda Tahran Başsavcılığı aracılığı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı. İran, Trump hakkında çıkardığı yakalama emri ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Interpol, İran'ın başvurusunu reddetti. Yapılan açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3'üncü maddesi uyarınca Interpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate alınmayacaktır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.