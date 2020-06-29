Interpol'den İran'ın Trump talebine ret

İran, geçtiğimiz aylarda Tahran Başsavcılığı aracılığı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı. İran, Trump hakkında çıkardığı yakalama emri ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Interpol, İran'ın başvurusunu reddetti. Yapılan açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3'üncü maddesi uyarınca Interpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate alınmayacaktır” denildi.