Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi ile yanlarındaki 3 çocuk, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

3'ü çocuk 5 kişi jandarmaya teslim edildi. Yakalananların Özbekistan uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden DEAŞ terör örgütü üyesi olan A.A.'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.