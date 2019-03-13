İnterpol'ün kırımızı bültenle aradığı kadın Bursa'da yakalandı

TEM ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte DEAŞ'A yönelik yaptıkları ortak çalışmalarda, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve Danimarka'da kırmızı bültenle arandığı öğrenilen A.A.M. isimli kadın'ın Yıldırım ilçesinde oturduğu belirlendi. Terörist kadının evine operasyon düzenleyen ekipler, kadını üzerinde sahte Danimarka pasaportu ile yakaladı. Gözaltına alınan DAEŞ mensubu ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Yine TEM ekipleri tarafından MİT Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri ile birlikte PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG mensubu olduğu tespit edilen bir şahsa daha operasyon yapıldı. Suriye'de YPG içerisinde faaliyette bulunan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek Mustafakemalpaşa ilçesine yerleşen Suriye uyruklu M.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Derya Evren