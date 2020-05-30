İntihar eden kişinin borcunu aynı sektördeki kişilerden isteyen tefeciler yakalandı

Edinilen bilgilere göre başkentte faaliyet gösteren bir sağlık kliğini sahibi T.G.'nin, klinikte çalışan M.B. ve G.Ç. isimli personelleri, iki kişi tarafından tehdit edildi. Ayrıca eczacılık yapan U.G. isimli kişinin de tehditlere maruz kaldığı belirlendi. Gelen ihbar ve şikayet üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği polisi çalışma başlattı. Tefeci oldukları belirlenen F.Ö. ve T.T isimli iki şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmada tefecilerin E.E. isimli kişiye yaklaşık 700 bin lira verdikleri, E.E.'nin de 5 Mayıs'ta intihar etmesi üzerine bu parayla ilgili aynı sektörde faaliyet gösteren ancak E.E. ile bir bağlantısı bulunmayan sağlık kliniği personelleri ve eczacıdan 1 milyon lira olarak istedikleri tespit edildi. Zanlılar, tehdit ettikleri kişilerin bu parayı vermedikleri takdirde kendilerine zarar vermekle, öldürmekle ve iş yerlerinde çatışma çıkarmakla tehdit etti. Polis ekipleri, gerçekleştirdiği titiz çalışmanın ardından şüpheli F.Ö ve T.T.'yi, T.G.'nin sağlık kliniğinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İrfan Çalışkan