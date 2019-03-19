İntihar eden teröristin şehit ettiği polisin annesi konuştu

10 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir terzi dükkanına atılan el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir'in Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Uyanık, oğlunu şehit eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kendisini asarak öldürmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

Oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hala yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, “Ben yandım başka canlar yanmasın. O terörist cezasını bulmuş. Terörist çok. Kaç tane gencimiz gitti. Ana ve babaların hep ciğerleri yandı. Evlat kaybetmek çok zor” dedi.

PKK'lı teröristin cezaevinde intihar etmesiyle ilgili duygularını dile getiren Zeynep Uyanık, “Sevindim desem daha iyi olur. Cezasını bulmuş. Başka evlat yanmasın. Türkiyemiz bu terörden kurtulsun ve düzelsin. Dilerim Allah'tan başka olmasın” ifadelerini kullandı.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ



