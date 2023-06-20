İntihar için çıktığı minareden dövülerek indirildi



Mısır'da intihar girişimi dayak ile engellendi. Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

İbrahim'i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim'i döverek intihar girişimini engelledi. İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

Abdulkadir Hacıoğlu



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