iOS 13 hangi özellikler ile geliyor? | iOS 13 ne zaman geliyor?

Amerikan devi Apple haziran ayı başında düzenlediği WWDC 2019 etkinliğiyle yeni işletim sistemlerini tanıtmıştı. En çok merak edilen ise iOS 13'tü. Yeni iOS sürümünde uzun zamandır beklenen Koyu Mod (gece modu) özelliği bulunuyor.

iOS 13, en dikkat çekici özelliğiyle, gece modu ile geliyor. Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu özellik, Twitter başta olmak üzere bazı popüler uygulamalarda hali hazırda kullanılıyor. Apple ise iOS 13 ile birlikte kullanıcıların bu isteğini yerine getirecek. Ancak her iPhone kullanıcısı bu yeni özellikten elbette faydalanamayacak. iOS 13'ün yüklenemeyeceği telefonlar iPhone 6, iPhone 6 Plus ve öncesinde satışa sunulan iPhone modellerini kapsıyor.

WWDC 2019 etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 13 sürümünü ertesi gün geliştiricilerin kullanıma sunan Cupertinolu dev Apple, üç hafta sonra iOS 13 Beta 2 sürümü yayınladı.

Yeni tanıtılan iPhone modellerinden hemen sonra final sürümü kullanıcılar ile buluşucak olan iOS 13, Face ID‘nin daha hızlı hale gelmesine de olanak sağlıyor.

iOS 13'te yeni kamera özelliği : Highkey Mono

iOS 13 Highkey Mono özelliği kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde tek dokunuşla siyah beyaz portre fotoğraflar çekebiliyoruz.Kestirmeler eklentisi sayesinde, hayatınızı çok daha kolay hale getirecek. Örnek vermemiz gerekirse,

Yapılan iyileştirmeler sayesinde Apple artık iPhone kullanıcılarına portre fotoğraflarını daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeye imkan tanıyor.

Akıllı asistan Siri artık AirPods kullanırken gelen mesajları okuyabiliyor. Siri'ye "yemek sipariş ver" dediğiniz zaman, önceden yemek siparişi verdiğiniz restoranları listelebiliyor hale gelecek.

iOS 13'ün yenilikleri bunlarla bitmiyor. Artık haritalar uygulamasında 360 derece şehir görünümü, çok daha efektif favoriler bölümü geliyor ve kolay kullanım sağlayan koleksiyon bölümü sayesinde, tatile ve ya başka bir nedenle bilmediğiniz bir yere gittiğinizde yolunuzu ve istediklerinizi bulmanız çok daha kolay olacak.