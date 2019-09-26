iOS 13'ten iOS 12'ye nasıl dönülür? | Eski iOS sürümüne nasıl geçilir?

iOS 13'ten iOS 12'ye nasıl dönülür?.. Her ne kadar iOS 13'ün yeni özelliklerini deneyimlemek kullanıcılar için heyecan verici olsa da Apple tarafından da yapılan açıklamalara göre bu sürümlerde bazı sorunlar yaşanabiliyor. Sizler de iOS 13'te sürümünü iPhone ya da iPad'lerinize yüklemiş olabilirsiniz. Ancak karşılaştığınız sorunlar canınızı sıkmış olabilir ya da tekrardan iOS'un son kararlı sürümüne geri dönmek isteyebilirsiniz. Apple her güncellemeden sonra eski iOS sürümünün imzalarını kapatmıyor. Yani eski sürümün kapsını kapatmayarak kullanıcılara geri dönme imkanı sunuyor. Aşağıda anlatacağımız işlemleri takip ederek, iOS 13'ten, 12'ye tekrardan dönebilirsiniz. İşte iOS 13 sürümünden 12'ye geri dönmek için yapılacak işlemler

Not: Geri dönme işlemine başlamadan önce ilk olarak iPhone ya da iPad'inizin en az yüzde 70 şarja sahip olduğuna emin olun. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey ise kişisel verilerinizi mutlaka yedeklemektir.

1. İşlem

İlk olarak iOS 12'nin son sürümünün yazılımı indirmelisiniz. iOS 12.3.1 IPSW dosyasını indirmek için burada bulunan bağlantıya gidin. Dikkat etmeniz gereken nokta, indireceğiniz IPSW dosyasının telefon ya da tablet modelinizle uygun olması. Bununla birlikte Wi-Fi ağına bağlı olmanız daha doğru olacaktır.

2. İşlem

İkinci olarak iPhonumu Bul özelliğini kapatın. Bunu yapmak için telefon ya da tabletinizin ayarlar menüsündeki kounm servislerinden ayarlamaları yapabilirsiniz.

3. İşlem

iTunes uygulamasının en son sürümüne sahip olmanız gerekmektedir. iTunes uygulamasını bilgisayarınıza indirmek için buraya giderek sizin için en uygun sürümü indirebilirsiniz. İndirme işlemini tamamladıktan sonra telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes'i bu bağlantıdan indirebilirsiniz



4. İşlem

Bu adımda iPhone ya da iPad'inizi kurtarma (DFU) moduna almanız gerekmektedir. Kurtarma moduna alma işlemi iPhone modellerinde ve tabletlerde değişiklikler göstermektedir. iOS 12'ye geri dönmek istediğiniz cihazı kurtarma moduna nasıl alacağınızı bilmiyorsanız, buradan Apple'ın ilgili internet adresine ulaşabilirsiniz.

Kurtarma Moduyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız

5. İşlem

iTunes uygulaması telefonunuzu gördükten sonra karşınızda bulunan ekranda iPhone'u geri yükle kısmını görebileceksiniz. Bu ekranda 'iPhone'u geri yükle' ya da 'Restore iPhone' yazan yere tıklayın.

6. İşlem

Bu adıma geldiğimiz zaman 1. işlemde indirmiş olduğumuz dosyanın yerini göstermemiz gerekiyor. İndirmiş olduğunuz iOS 12.3.1 IPSW dosyasını bulduktan sonra 'Geri Yükle ve Güncelle' seçeneğine tıklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzun yeniden açılacak ve tıpkı yazılım güncelleştirme işlemlerinde olduğu gibi sizi bir süre bekletecek. İşlemlerin tamamlanmasından sonra iPhone ya da iPad'iniz yeniden iOS 12 işletim sistemine dönmüş olacak.