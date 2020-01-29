'İp attım ucu kaldı' şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Seyit Çevik, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir hastanede hayatını kaybetti. Çevik, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 30 Ocak Perşembe günü ikindi namazınu müteakiben toprağa verilecek.

Acı haberi alan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında, “Yakın zamanda yaşayan kültür değerimiz, büyük keman sanatçısı Seyit Çevik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yörenin Kültür Bakanlığı Sanatçıları arasından bulunan Seyit Çevik'in vefatının derin üzüntü ile öğrendiğini kaydeden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Aydın Demiröz ise, "Bozlak müziğinin yaşayan en önemli keman üstadı, Ustalar Topluluğu emekli personelimiz, hemşehrimiz Seyit Çevik vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.

Hasan Ay