İpekböcekçiliğine destek arttı, üreticinin yüzü güldü

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programında 120 bin TL hibe ile işletmesini kuran Seydikemer ilçesindeki iki kadın üretici ipekböceğinin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından Seydikemer İlçesinde alternatif üretime yönelik yaptığı çalışma sonucunda kadın üreticiler ilk ipekböceği kozalarını hasat ederek, Koza Birliğine satış gerçekleştirdi. Üretici kadınlar destek ve fiyatların iki katına çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aykut Kurt - Murat Yalçın

İLGİLİ HABER İpek böceğinin tanesi 5 lira

İLGİLİ HABER Ev hanımıydı izlediği belgeselden etkilendi ipek böceği yetiştirmeye başladı