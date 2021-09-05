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İpekyolu trafiğe tamamen açıldı

İpekyolu trafiğe tamamen açıldı
İpekyolu trafiğe tamamen açıldı

Gaziantep’te, 1 Ağustos’ta ‘İpekyolu’ üzerinden bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı ile Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları sona erdi.

İpekyolu trafiğe tamamen açıldı - Tıkla İzle

Bir aydır kentin trafiğini önemli şekilde etkileyen çalışmalar okulların yüz yüze eğitime açılmasına bir gün kala sonlandırıldı. D-400 Karayolu üzerinde 1 Ağustos tarihinde başlayan yal yapım ve onarım çalışmaları bugün akşam saatleri itibariyle sona erdi. Yolda bulunan uyarıcı işaretlerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Sosyal medya hesabından İpekyolu üzerindeki çalışmaların bittiğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

Şahin açıklamasında, “Yarından sonra Gaziantep trafiği rahatlayacak inşallah. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İpekyolu'nda yapılan çalışmalar bitti. Yol trafiğe tamamen açıldı” ifadelerine yer verdi.

Resul Yanbul
 

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