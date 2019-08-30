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İpsala Sınır Kapısı'na uzanan kuyruk 8 kilometreyi geçti

İpsala Sınır Kapısı'na uzanan kuyruk 8 kilometreyi geçti
İpsala Sınır Kapısı'na uzanan kuyruk 8 kilometreyi geçti

Dönüş yolu gurbetçileri ve yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri zorlamaya devam ediyor.

 Halihazırda devam eden inşaat sebebiyle oluşan trafiğe bir de bayram tatilini değerlendirmek için yurt dışına çıkmayı tercih edenlerin yoğunluğu da eklenince İpsala Sınır Kapısı'na ulaşan kuyruk 8 kilometreyi geçti.
Saatlerce güneşin altında bekleyenler ise yolda zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan bazı yolcular camları açarak serinlemeye çalışırken bir çok yolcu da yol kenarında oturarak bekledi.
Çok zorlandıklarını belirten yolcular: "Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz, araç içinde bekleyemiyoruz çünkü hava çok sıcak, araç çalışmadığı için de klimayı açmıyoruz, artık bu sıra biter diye umarken 2 saati bitirdik, tek umudumuz akşam olmadan karşıya geçmek" diye konuştu.

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