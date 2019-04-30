Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği binasında yangın

Irak'ın Erbil kentinde Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'ne ait bir depoda yangın çıktı. Deponun tamamen yanmasına yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine gelen Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhemid gazetecilere yaptığı açıklamada kontrol altına alınan yangında can kaybının yaşanmadığını belirterek, “Akşam saatlerinde çıkan yangında depoda bulunan oy pusulaları ve makineler tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yanının diğer depolara sıçramasını önledi. Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldı” dedi.

Geçen yıl Haziran ayında başkent Bağdat'ta Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'ne ait seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu