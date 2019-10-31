İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti
Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 6 gündür süren protesto gösterileri nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protesto gösterileri nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi'nin anayasa çerçevesinde makbul bir alternatif bulunması şartıyla istifa etmeyi kabul ettiğini belirterek, siyasi oluşumların uzlaştığı bir alternatif bulabilmek için taraflarla görüşmelerin başlatıldığını söyledi. Ülkenin çıkarını ve kamu güvenliği korumak çerçevesinde arzulanan reformları gerçekleştirmek için siyasi partilerle görüşmeler başlatacağını söyleyen Irak Cumhurbaşkanı Salih, yapılması gereken büyük değişimlerin olduğunun altını çizdi.

Irak'ta 1 Ekim'den itibaren başlayan ve ardından erbain merasimi için ara verilen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ülkede 25 Ekim'den buyana düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 100 kişinin öldüğünü ve 5 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.