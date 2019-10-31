Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protesto gösterileri nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi'nin anayasa çerçevesinde makbul bir alternatif bulunması şartıyla istifa etmeyi kabul ettiğini belirterek, siyasi oluşumların uzlaştığı bir alternatif bulabilmek için taraflarla görüşmelerin başlatıldığını söyledi. Ülkenin çıkarını ve kamu güvenliği korumak çerçevesinde arzulanan reformları gerçekleştirmek için siyasi partilerle görüşmeler başlatacağını söyleyen Irak Cumhurbaşkanı Salih, yapılması gereken büyük değişimlerin olduğunun altını çizdi.

Irak'ta 1 Ekim'den itibaren başlayan ve ardından erbain merasimi için ara verilen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ülkede 25 Ekim'den buyana düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 100 kişinin öldüğünü ve 5 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu