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Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu

Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu
Irak Başbakanı Abdülmehdi istifasını Meclise sundu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi iki aydır süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle istifasını Meclise sundu.

Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerdeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını bugün Meclise sundu. Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi, Abdülmehdi'nin Irak Meclisine istifa dilekçesini resmen sunduğuna dair çıkan haberleri doğruladı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmişti, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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