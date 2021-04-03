Irak Başbakanı: 'Dünya ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbkanı el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomi, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Irak'ın bölgede barış ve huzurun sağlanması için oynadığı role değinen el-Kazımi, ülkesinin dünya ülkeleri ile çekişme uzak, dengeli bir ilişki kurmaya çalıştığını söyledi.

Irak'ın bölgesel ve ulusal barışın sağlanmasında oynadığı rolden övgüyle söz eden Macron ise, Irak'a desteğinin devam edeceğini belirterek, ülkesinin başta ekonomik alanlarda ilişkilerini geliştirmeyi istediğini ve Fransız şirketlerinin değişik alanlarda Irak'ta yatırım yapma konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Abdulkadir Hacıoğlu