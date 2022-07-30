Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'nda yaptığı konuşmasında, “Bu mübarek ve mukaddes ayda herkesi barış ve hoşgörüye davet ediyorum. Irak halkı birçok fedakarlıkta bulundu ve hiçbir zaman kin ve nefretten yana olmadı. Bütün siyasi tarafları diyalog masasında Irak halkı için bir araya gelmeye çağırıyorum. Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Bütün tarafları sükunet, sabır ve mantığa sığınmaya çağıran el-Kazımi, “Çatışmaya sürüklenmeyelim, vatandaşları güvenlik güçleriyle çatışmamaya ve devletin kurumlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bu fitneyi önlemek için hepimiz birlikte çalışalım, bu fitne ateşinin herkesi yakacağının iyice bilinmesi gerekiyor” dedi.

Iraklıları işbirliğine çağıran el-Kazımi konuşmasında, “Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi uçuruma atmamak için işbirliğine, vicdanımız ve aklımıza sığınarak çalışmalıyız. Irak ve Iraklıların çıkarını düşünelim” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Hacıoğlu