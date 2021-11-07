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Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”

Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”
Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ordu sokağa indi. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, kendisine yönelik suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu bildiğini açıkladı.

Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum” - Tıkla İzle

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıda yara almadan kurtulmuştu. El-Kazımi'ye yönelik suikast girişimi ardından başkent Bağdat'ta alınan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ordu birliklerinin sokağa indiği görüldü.

“Suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”

Irak Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısına başkanlık eden el-Kazımi, suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti. Hükümetinin Irak'ı bölgesel savaşa sürüklemesini engellediğini vurgulayan el-Kazımi, bazılarının ülkenin güvenliğini bozmak istediğini dile getirdi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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