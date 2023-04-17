Irak Başbakanı Sudani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşen Kuleba, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından kabul edildi. İkili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede Sudani, ülkesinin savaş ve silahlı çatışmaları reddetme konusundaki ilkeli duruşuna atıfta bulunarak, uluslararası ve bölgesel sorunlarla anlaşmazlıkların çözümünde diyalog çağrısını temel aldığını dile getirdi.

Ülkesi ile Irak arasında oluşturulan ortak komisyonların aktifleştirilmesi ve ikili işbirliğini destekleme arzusunu dile getiren Kuleba ise, hükümetinin Irak'ın bölgesel ve uluslararasında istikrar ve barışı destekleyen girişimlerini takdirle karşıladığını vurguladı.

Abdulkadir Hacıoğlu



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