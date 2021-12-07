Irak, Belarus'tan 417 vatandaşını daha tahliye etti

Irak hükümeti, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla girmeye çalışarak Belarus'un Polonya sınırında mahsur kalan ve geri dönmek isteyen vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. Irak Ulaşım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus-Polonya sınırından 417 Iraklı göçmenin bugün Irak Havayolları tarafından düzenlenen uçuşla Minsk'ten Erbil ve Bağdat Havalimanlarına getirildiği duyuruldu. Bunun Irak Havayolları'nın Minsk'e gerçekleştirdiği 8. tahliye uçuşu olduğu belirtilirken, son 3 haftada Belarus'tan tahliye edilen Iraklıların sayısının 3 bin 139 olduğu kaydedildi.

Abdulkadir Hacıoğlu